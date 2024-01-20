صحف السعودية| مصرع 4 من الحرس الثوري الإيراني بسوريا.. ثمن باهظ في غزة.. الحوثي يستهدف سفينة أمريكية.. زيادة غرامات الطوارئ والكوارث البيئية



عواصف صقيعية تضرب الولايات المتحدة وتودي بالعشرات

جونسون: انتخاب ترامب مجدداً قد يكون «ما يحتاجه العالم»

باكستان وإيران تتفقان على تبريد التوتر وإعادة السفيرين

المملكة تحقق تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين

بوريل: حماس صناعة إسرائيل!





تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة التي جاء على رأسها مأساة الحرب في غزة المحاصرة إسرائيليا جراء العدوان وحرب الإبادة.

أوردت صحيفة الشرق الأوسط، قال مصدر أمني في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا في تصريحات لوكالة «رويترز» إن أربعة من «الحرس الثوري» الإيراني، بينهم مسؤول كبير في وحدة المعلومات التابعة له، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على دمشق اليوم السبت. وأضاف المصدر أن الهجوم الذي استخدمت فيه «صواريخ محددة الهدف بدقة» أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية.

وقال المصدر إن المبنى متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون إيرانيون يدعمون الحكومة السورية، وأنه سُوي بالأرض.

إلى ذلك، ذكرت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية أن ضابطين من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين قتلا في الغارة الإسرائيلية. ونقلت عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن الضابطين هما مسؤول الاستخبارات في «فيلق القدس» بسوريا ونائبه.

من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن انفجاراً قوياً دوَّى في العاصمة دمشق، وإن الدخان تصاعد من المكان. وأفاد المرصد بسقوط خمسة قتلى باستهداف إسرائيلي لمبنى. وقال: «دوى انفجار عنيف في حي المزة فيلات غرب العاصمة دمشق ناجم عن استهداف إسرائيلي بصاروخ لمبنى مؤلف من أربعة طوابق، ما أدى لمقتل خمسة في حصيلة أولية».



ووفق المرصد، «يعرف الحي بكونه أمنياً ويضم قيادات من (الحرس الثوري الإيراني)، وقيادات فلسطينية مقربة من إيران».

ولفتت الصحيفة إلى أنه سلّطت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرافضة لقيام دولة فلسطينية، والرد الأميركي الفوري الذي أعاد التمسك بها، الضوء على التباعد في المواقف مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص ما يُعرف بـ«اليوم التالي» للحرب في غزة.

وكانت غزة والوضع في إسرائيل محوري اتصال بين بايدن ونتنياهو أمس، بحسب البيت الأبيض. وجاء الاتصال في أعقاب تقارير في وسائل إعلام أميركية عن فتور بين الرجلين، لا سيما في ضوء رفض نتنياهو مقترحات عدة حملها له وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جولته الأخيرة بالمنطقة.

وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن الوزير في المجلس الخماسي لإدارة الحرب على غزة، الجنرال غادي آيزنكوت، رفض اقتراحاً تبلور في كواليس الأزمة القيادية الإسرائيلية، يقضي بأن يتولى رئاسة الحكومة الحالية بدلاً من نتنياهو لمدة سنة، حتى يساعد في إخراج إسرائيل من أزمتها، لكنه رفض، من باب الأمانة لرئيس حزبه بيني غانتس. وقال إنه مقتنع بأن إسرائيل تحتاج إلى إجراء انتخابات مبكرة فوراً لتغيير الحكومة، ومنح الشعب حق اختيار قيادة جديدة.

ميدانياً، وفيما استمر القصف الإسرائيلي الكثيف على غزة أمس، نقلت وكالة «شهاب» الإخبارية عن «سرايا القدس» في طولكرم بالضفة الغربية قولها، إنها قتلت وجرحت عناصر من الجيش الإسرائيلي في تفجير عبوة ناسفة استهدف جرافة بمنطقة الجورة. وشيعت طولكرم أمس ثمانية فلسطينيين قتلوا، إما بقصف من مسيّرات أو برصاص قناصة، خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس ومخيم طولكرم.

على صعيد آخر ذي صلة بحرب غزة، أعلنت جماعة الحوثي في وقت مبكر أمس استهداف سفينة أميركية في خليج عدن، رداً على الضربات الأميركية ـ البريطانية على مواقع عسكرية تابعة لها بعدما هاجمت سفناً في منطقة البحر الأحمر.

لفتت الصحيفة إلى أنه قد أدت عواصف عاتية ودرجات حرارة صقيعية اجتاحت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى 50 وفاة مرتبطة بالطقس، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية الجمعة، في وقت تستعد مناطق واسعة من البلاد لمزيد من الرياح الباردة.

تسببت درجات حرارة صقيعية ورياح ثلجية وطبقات سميكة من الجليد في حوادث مرور أوقعت قتلى، وأحدثت بلبلة في حركة الطيران فيما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص وصدرت تحذيرات لملايين

على صعيد اخر يرى بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، أن فترة رئاسية جديدة لدونالد ترامب يمكن أن تكون هي «بالضبط ما يحتاجه العالم».

وسخر جونسون من حالة القلق على المستوى الدولي من فوز ترامب في الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال جونسون في عموده الأسبوعي في صحيفة بريطانية إنه إذا دعم ترامب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فإن قيادته المتجددة «يمكن أن تكون فوزا كبيرا للعالم».

من جانبيهمااتفقت باكستان وجارتها الغربية إيران على «خفض» التوتر بينهما، اثر تبادل البلدين شن غارات دامية قالتا إنها استهدفت مناوئين لهما في أراضي البلدين هذا الأسبوع.

وأكدت باكستان أنها لا تريد تصعيد المواجهة مع إيران. وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني إن الجارتان قادرتان على التغلب معاً على الخلافات البسيطة عبر الحوار والدبلوماسية.

من جانبها، ذكرت صحيفة الرياض، حققت المملكة العربية السعودية، تعافيًا بنسبة 156% في اعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019، وذلك وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية باروميتر الصادر في شهر يناير 2024.

وأسهمت النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، من حيث القيمة النسبية، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا على مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث بلغت نسبة التعافي في اعداد السياح الوافدين 122% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.

ووفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية، فقد كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء، مع ما يقدر بنحو 1.3 مليار وافد دولي، فيما بلغت عائدات السياحة الدولية 1.3 تريليون دولار، لتقترب بنسبة 93% من 1.5 تريليون دولار حققتها في 2019.



أوردت صحيفة الرياض، قال مصدر أمني في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا في تصريحات لرويترز إن أربعة من الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤول كبير في وحدة المعلومات التابعة له، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على دمشق اليوم السبت.

وأضاف المصدر أن الهجوم الذي استخدمت فيه "صواريخ محددة الهدف بدقة" أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية.

اتّهم مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل ليل الجمعة إسرائيل بأنها "موّلت" حركة حماس الفلسطينيّة التي تتولّى السلطة في غزّة وتقف وراء الهجوم غير المسبوق في 7 أكتوبر على الأراضي الإسرائيليّة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكّد في الأيّام الأخيرة معارضته إقامة دولة فلسطينيّة قابلة للحياة، مثيرا انتقادات من الولايات المتحدة حليفته التي تقول إنّها تؤيّد حلّ الدولتين.

وقال بوريل "نعتقد أنّ حلّ الدولتين يجب أن يُفرَض من الخارج بغية إحلال السلام"، مضيفا "أُصِرّ على أنّ إسرائيل، عبر الاستمرار في رفض هذا الحل، قد أسست حماس بنفسها".

وذكرت صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها أنه، مازال الوضع الإنساني الكارثي في غزة متواصلاً بل ويزداد سوءاً يوماً بعد آخر تحت أنظار العالم الذي لم يستطع حتى الآن أن يجد مخرجاً لهذه الأزمة رغم فداحتها وحصدها لعشرات الآلاف من أرواح الفلسطينيين العزل الذين لم يكن لهم ناقة ولا جمل في الأحداث الجارية، لكنهم دفعوا ثمناً باهظاً كونهم كانوا في غزة فقط لا غير..الوضع الإنساني في غزة يحتاج إلى تدخلات سريعة كي لا تزداد الأمور سوءاً وتصبح خارجة عن السيطرة أكثر مما هي عليه.

قالت صحيفة عكاظ السعودية، أقر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، حيث تضمنت 14 مخالفة «جسيمة» راوحت غراماتها بين 3000 ريال و5 ملايين ريال.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» (الجمعة)، فتسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص بمن فيهم الوسائط البحرية ضمن إقليم السعودية، وتشمل المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري.



