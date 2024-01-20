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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرش متهالك وسوء أماكن الانتظار.. جولة بمستشفى العياط بالجيزة تكشف عن كوارث

مستشفى العياط بالجيزة
مستشفى العياط بالجيزة

تفقد وفد من وزارة  الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى العياط المركزي، بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن الزيارات الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة  الصحة والسكان تابعت سير عملية تلقي المرضى للخدمة، بداية من شباك التذاكر حتى حصولهم على الخدمات المقدمة داخل أقسام المستشفى المختلفة، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التزام القوى العاملة بالمستشفى في تقديم تلك الخدمات.

وقال «عبدالغفار» إن وفد وزارة  الصحة والسكان تفقد أقسام العناية المركزة، والاستقبال والطوارىء، والحضانات، والعمليات، والمناظير، وكذلك صيدلية المستشفى وغرف إقامة المرضى بالأسرة الداخلية.

وأضاف «عبدالغفار» أن وفد وزارة الصحة والسكان اطلع على الخدمات المقدمة للمترددين على قسم الاستقبال والطوارىء -بشكل مفصل- والمدة الزمنية بين وصولهم وحصولهم على الخدمة، كما اطلع على حجم العمل بقسمي العمليات والمناظير.

وأكد «عبدالغفار» أن وفد وزارة  الصحة والسكان انتقد تهالك الفرش الطبي وغير الطبي بالمستشفى، دون السعي لتجديده، رغم توافر الفرش الطبي داخل مخازن التموين الطبي، وكذلك سوء حالة أماكن انتظار المرضى، وتراجع مستوى النظافة في المستشفى، وعدم كفاءة تشغيل العمليات، حيث قرر الوزير إحالة المدير إلى التحقيق.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن  وفد وزارة  الصحة والسكان اطلع على جداول ونوبتجيات الفريق الطبي المتواجد بالمستشفى، مشددًا على الالتزام بوضع تلك الجداول والعمل وفقًا بها يوميًا، كما شدد على التزام فريق العمل بالزي الطبي (البالطو)، خلال ساعات العمل الرسمية داخل المستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن وفد وزارة الصحة والسكان وجه وكيل وزارة الصحة في الجيزة، بحصر أعداد طاقم التمريض داخل مستشفى العياط المركزي، وإعادة توزيعها على المنشآت الطبية، بناءً على رصد أعداد كبيرة من فريق التمريض، تزيد عن الاحتياج الفعلي للمستشفى، بحيث يتم الاستفادة من تلك القوى التمريضية في أماكن الاحتياج بما ينعكس على الصالح العام.

وكشف «عبدالغفار» أن وفد وزارة الصحة والسكان وجه بإرسال فريق تفتيش مركزي من الوزارة للتحقق من كفاءة الأجهزة الطبية التابعة لقسم الحضانات، بعد ملاحظة وجود عدد من الحضانات خارج الخدمة.

الصحة العياط المنشأت الطبية العياط المركزي الحضانات التحديات

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