في حادث تصادم بميناء البحرين..بريطانيا تفقد أحد أكبر سفنها الحربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن ميناء مملكة البحرين شهد واقعة اصطدام غريبة بين سفينتين حربيتين بريطانيتين أثناء رسوهما.

وفقا لتصريحات صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إحدى السفينتين توقفت عن العمل بعد حادث الاصطدام بسفينة أخرى تابعة للبحرية الملكية، فيما تقول المصادر إنه لا يوجد جدول زمني حتى الآن للوقت الذي يمكن فيه للسفينة العودة إلى مهامها.

وأظهرت لقطات فيديو اصطدام السفينة البريطانية "إتش إم إس تشيدينج فولد" القتالية العالية التقنية بالسفينة الأخرى "إتش إم إس بانجور" المتخصصتان في البحث عن الألغام البحرية، بحسب ما ذكرت صحيفتا "ميرور" و"ديلي ميل" البريطانيتان.

ووقع الحادث عندما كانت تحاول السفينة "إتش إم إس تشيدينج فولد" التوجه إلى الخلف، ووقعت أضرار داخلية ولكن لم تقع إصابات.