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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يقود تشكيل الزمالك أمام الوحدة الإماراتي

الزمالك
الزمالك

أعلن معتمد جمال  المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الأبيض لخوض لقاء الوحدة الإماراتي المقرر له في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت مصر،  باستاد آل نهيان في نصف نهائي دورة الوحدة الودية.

ويضم التشكيل كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع :عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا- محمد أشرف " روقا"- محمد السيد.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو و إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.

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