بأزهرنا رافعين الرؤوس.. قصيدة للمنشد السيد صالح | فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لمكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، فيديو لقصيدة في حب الأزهر الشريف، ألقاها المنشد الشاب السيد صالح المرتضى.

حفظ السيد صالح المرتضى، القرآن الكريم في كتاب جده السادس، السيد محمد حسين الحسيني الحسني، وهو أقدم كتاب عرفته بلادهم وما زالت نشأته بكرا إلي اليوم في تأدية أسمى الرسائل وأنبلها وهي تحفيظ القرآن الكريم وقد تناصحوا وتواصوا بهذه الرسالة وتوارثوها جيلا بعد جيل وهذه وصية جدهم السادس السيد محمد حسين الحسيني تلخص حالهم وتحكي سرهم ليتوارثها الأحفاد سائرين بها نحو آفاق العلم والصلاح.

وسارع السيد صالح المرتضى، في تكوين شخصيته المحمدية الأصيلة منذ طفولته، متبعا والده في اقتدائه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتم حفظ القرآن الكريم ومراجعته عن ظهر قلب منذ صغره، وأتم تعليمه بجامعة الأزهر الشريف، داعما حياته بمكتبة والده الزاخرة بالعلوم في مختلف المجالات، وبتعليم والده له في كل كبيرة وصغيرة.

ويتميز السيد صالح، بالصوت العذب ونبرة الصوت الجميلة التي تنطق بعبير الروحانية في تلاوته للقرآن الكريم وإنشاده وابتهالاته ليشدو بصوته الشجي بين أغصان قلوب المحبين.

.وكشف المنشد السيد صالح، عن وصية جده التي لها أكثر من (١٥٠) مائة وخمسبن عاما، حيث لم تكن وصيته لأولاده بأمر من أمور الدنيا إنما أوصاهم بعد أن تعلموا العلم وختموا القرآن على يديه، أوصاهم أن يعلموا الخلق العلم والقرآن وأن يراسلوا من تعلموا العلم على يديه لتبقى الصلة فى الله قائمة.

وقال السيد صالح، إن جده الشيخ محمد أبو الوفا قد تحدث في مقطع فيديو عن بعض الكتب التي هى من تراث الجد العارف بالله الشيخ المكي، ومنها وصية والده الحاج محمد حسين الحسيني الحسني لأولاده، والتي كتبها ابنه السيد علي ابن الحاج محمد حسين وهو الجد الرابع لوالد المنشد السيد صالح، وهو الشيخ أحمد مرتضى حامد علي، و التى كتبها تلبية لطلب إخوته وعلى رأسهم العارف بالله الشيخ المكي محمد حسين ليستفيد منها الأولاد والأحفاد على مر العصور.

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