أقل سعر دولار في البنوك اليوم 21-1-2024

شهد أقل سعر دولار أمام الجنيه استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-1-2024؛ ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

حسبما قالت تقارير مصرفية فقد وصل أدني سعر دولار مقابل الجنيه على مستوي 3 بنوك حكومية من بينها “ مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية”.

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد، أظهر سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك العاملة داخل السوق المصرية والبالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا، بعد أن تراجع مقدار قرشين اثنين رسميا للمرة الأولي له قبل أسابيع سابقة

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار امام الجنيه داخل البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع

أعلي سعر

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلي سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

سعر بنوك القطاع الخاص

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، بلوم، المشرق، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي".

ثاني أعلي سعر

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك

ارتفاع التضخم

أرجع البنك المركزي المصري، انخفاض نسبة معدلات التضخم في مصر بصورة طفيفة بنهاية العام الماضي لـ34.2% مقارنة بـ 35.9 % في نوفمبر السابق له بمقدار 1.7% نظرا لحدوث ارتفاع طفيف في عدد من السلع من بينها السجائر بمعدل 62% علي مدار العام الماضي.

قال البنك المركزي في نشرته الشهرية الخاصة بمعدلات التضخم الصادرة عن مؤشرات ديسمبر الماضي؛ إن معدل التضخم الشهري اظهر تراجعا لـ1.3% في الشهر الماضي مقارنة بـ 2.6% في نوفمبر من نفس العام.

وحسبما كشف تقرير البنك المركزي فقد ارتفعت أسعار عدد من السلع خلال ديسمبر الماضي من بينها الخضراوات والفاكهة الطازجة، والسلع الأساسية، والسجائر والسلع الاستهلاكية والخدمات.

وتضمنت تلك الزيادات، ارتفاعا في أسعار الفاكهة والخضراوات الطازجة بنسبة 3.7% و6.6% على الترتيب ليساهما مجتمعين بنسبة 0.37% من المعدل الشهري للتضخم بالمخالفة لنمطها الرئيسي، لتزيد بذلك أسعار البطاطس والبصل والخيار.

وصعدت أسعار الأرز الحر بنسبة 10.1% لتساهم بنسبة 0.16% في المعدل الشهري للتضخم وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها 2.3% لتساهم بنسبة 0.11%.

كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 1.1% لتساهم بنسبة 0.06%، بجانب السلع الغذائية والأساسية مثل البقول المكرونة والسكر الحر والشاي والقهوة.

وزادت أسعار الخدمات بنسبة 1% والسلع الاستهلاكية من الملابس والمقاهي والمطاعم بنسبة 1.7%، وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بنسبة 0.4% بدعم من أسعار السجائر التي ارتفعت بنحو 62% خلال 2023، بشكل أساسي

طرح شهادات

توقع محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، انخفاض التضخم في مصر في العام الحالي 2024 ، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة مع البنك المركزي ستساهم في خفض التضخم.

وأضاف محمد الإتربي ، في تصريحات له أن شهادة 27% تخسر البنك أموالا، ونعمل علي التعامل مع هذه المشكلة من خلال شهادات أخرى والعمل على جذب عملاء جدد للبنك وعمولات وودائع.

وأوضح محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، أن شهادات 25% التي انتهت أتت بحصيلة وصلت إلى نصف تريليون جنيه، أي 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج ليس لها تأثير على الاقتصاد، لأنها تدخل إلى البلاد عن طريق غير شرعي.