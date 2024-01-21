عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 21-1-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد أقل سعر دولار أمام الجنيه استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-1-2024؛ ليسجل  نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

 

حسبما قالت تقارير مصرفية فقد وصل أدني سعر دولار مقابل الجنيه على مستوي 3 بنوك حكومية من بينها “ مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية”.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 يناير 2024

تحركات برلمانية حول خطة الحكومة لمواجهة أزمة نقص الأدوية.. نواب: ارتفاع سعر الدولار السبب.. ومطالب بدعم المصنعين لاستمراريتهم في الأسواق 

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد، أظهر سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك العاملة داخل السوق المصرية والبالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا، بعد أن تراجع مقدار قرشين اثنين رسميا  للمرة الأولي له قبل أسابيع سابقة

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار امام الجنيه داخل البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع

أعلي سعر 

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلي سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع 

سعر بنوك القطاع الخاص

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، بلوم، المشرق، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي".

ثاني أعلي سعر 

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك

ارتفاع التضخم 

أرجع البنك المركزي المصري، انخفاض نسبة معدلات التضخم في مصر بصورة طفيفة بنهاية العام الماضي لـ34.2% مقارنة بـ 35.9 % في نوفمبر السابق له بمقدار 1.7% نظرا لحدوث ارتفاع طفيف في عدد من السلع من بينها السجائر بمعدل 62% علي مدار العام الماضي.

قال البنك المركزي في نشرته الشهرية الخاصة بمعدلات التضخم الصادرة عن مؤشرات ديسمبر الماضي؛ إن معدل التضخم الشهري اظهر تراجعا لـ1.3% في الشهر الماضي مقارنة بـ 2.6% في نوفمبر من نفس العام.

وحسبما كشف تقرير البنك المركزي فقد ارتفعت أسعار عدد من السلع  خلال ديسمبر الماضي من بينها الخضراوات والفاكهة الطازجة، والسلع الأساسية، والسجائر والسلع الاستهلاكية والخدمات.

وتضمنت تلك الزيادات، ارتفاعا في أسعار الفاكهة والخضراوات الطازجة بنسبة 3.7% و6.6% على الترتيب ليساهما مجتمعين بنسبة 0.37% من المعدل الشهري للتضخم  بالمخالفة لنمطها الرئيسي، لتزيد بذلك أسعار البطاطس والبصل والخيار.

وصعدت أسعار الأرز الحر بنسبة 10.1% لتساهم بنسبة 0.16% في المعدل الشهري للتضخم وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها 2.3% لتساهم بنسبة 0.11%.

كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 1.1% لتساهم بنسبة 0.06%، بجانب السلع الغذائية والأساسية مثل البقول المكرونة والسكر الحر والشاي والقهوة.

وزادت أسعار الخدمات بنسبة 1% والسلع الاستهلاكية من الملابس والمقاهي والمطاعم بنسبة 1.7%، وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بنسبة 0.4% بدعم من أسعار السجائر التي ارتفعت بنحو 62% خلال 2023، بشكل أساسي

طرح شهادات

توقع محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، انخفاض التضخم في مصر في العام الحالي 2024 ، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة مع البنك المركزي ستساهم في خفض التضخم.

وأضاف محمد الإتربي ، في تصريحات له أن شهادة 27% تخسر البنك أموالا، ونعمل علي التعامل مع هذه المشكلة من خلال شهادات أخرى والعمل على جذب عملاء جدد للبنك وعمولات وودائع.

وأوضح محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، أن شهادات 25% التي انتهت أتت بحصيلة وصلت إلى نصف تريليون جنيه، أي 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج ليس لها تأثير على الاقتصاد، لأنها تدخل إلى البلاد عن طريق غير شرعي.

سعر الدولار في البنوك أعلي سعر دولار في البنوك سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم مال واعمال متوسط سعر الدولار سعر الدولار في البنك المركزي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

بعد اتهامه بالخيانة.. صلاح محسن يعلن الانفصال عن زوجته

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تعويم الجنيه

موضوعات متعلقة

أمام سلة العملات.. سعر الدولار عالميا يتجه نحو أعلى مستوياته منذ ديسمبر

ترشيحاتنا

صدى البلد رداً على بيان الإسماعيلي: نعتز بـكم.. ولا يوجد اتفاق مع النادي لبث برنامج خاص على قنواتنا

زلزال بقوة 6.3 درجة يهز غرب البرازيل

الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس.. تعرف عليه

القيادة المركزية الأمريكية: إصابة جندي عراقي في قصف استهدف قاعدة عين الأسد

حاول الصلح بين أهله والحداد.. محاكمة قا.تل شاب في دار السلام 12 فبراير

BMW تبدأ استخدام الروبوتات بديلا للعنصر البشري.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسلسلة وحلق وتاتو.. عمرو دياب يثير الجدل في حفل Joy awards

بفستان ذهبي مُحتشم.. نجاة تفاجئ الجمهور في حفل joy awards |شاهد

أنيقة ومحتشمة .. إسعاد يونس تخطف الأنظار في حفل joy awards

بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ