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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التضخم ينخفض وأسعار الخضراوات ترتفع .. البنك المركزي يوضح الأسباب

البنك المركزي
البنك المركزي

أرجع البنك المركزي المصري، انخفاض نسبة معدلات التضخم في مصر بصورة طفيفة بنهاية العام الماضي لـ34.2% مقارنة بـ 35.9 % في نوفمبر السابق له بمقدار 1.7% نظرا لحدوث ارتفاع طفيف في عدد من السلع من بينها السجائر بمعدل 62% علي مدار العام الماضي.


قال البنك المركزي في نشرته الشهرية الخاصة بمعدلات التضخم الصادرة عن مؤشرات ديسمبر الماضي؛ إن معدل التضخم الشهري اظهر تراجعا لـ1.3% في الشهر الماضي مقارنة بـ 2.6% في نوفمبر من نفس العام.


وحسبما كشفه تقرير البنك المركزي فقد ارتفعت أسعار عدد من السلع  خلال ديسمبر الماضي من بينها الخضراوات والفاكهة الطازجة، والسلع الأساسية، والسجائر والسلع الاستهلاكية والخدمات.


تضمنت تلك الزيادات، ارتفاعا في أسعار الفاكهة والخضراوات الطازجة بنسبة 3.7% و6.6% على الترتيب ليساهما مجتمعين بنسبة 0.37% من المعدل الشهري للتضخم  بالمخالفة لنمطها الرئيسي، لتزيد بذلك أسعار البطاطس والبصل والخيار.


وصعدت أسعار الأرز الحر بنسبة 10.1% لتساهم بنسبة 0.16% في المعدل الشهري للتضخم وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها 2.3% لتساهم بنسبة 0.11%.


كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 1.1% لتساهم بنسبة 0.06%، بجانب السلع الغذائية والأساسية مثل البقول المكرونة والسكر الحر والشاي والقهوة.


 وزادت أسعار الخدمات بنسبة 1% والسلع الاستهلاكية من الملابس والمقاهي والمطاعم بنسبة 1.7%، وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بنسبة 0.4% بدعم من أسعار السجائر التي ارتفعت بنحو 62% خلال 2023، بشكل أساسي.

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