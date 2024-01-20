امتداد بشروط .. اتحاد مستأجري مصر : مفيش توريث للوحدات القديمة

أكد شريف الجعار المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أن هناك رغبة في طرد مستأجري العقارات القديمة من أماكنهم.

وقال شريف الجعار في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المستأجرين قاموا بتأجير وحدات سكنية وفق قانون سائد".

وأضاف شريف الجعار :" المستأجرين دفعوا القيمة الإيجارية المتفق عليها بالاتفاق بين المالك والمستأجر وقت تحرير العقد بينهما".

وتابع شريف الجعار:" ما يحدث الآن في ملف الإيجار القديم هو زعزعة لاستقرار المواطنين الآمنين في منازلهم التي استأجروها ".

ولفت شريف الجعار:" مفيش توريث في الإيجار القديم لكن هناك امتداد للإيجار بشروط ".