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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

امتداد بشروط .. اتحاد مستأجري مصر : مفيش توريث للوحدات القديمة

صدى البلد

أكد شريف الجعار المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أن هناك رغبة في طرد مستأجري العقارات القديمة من أماكنهم.

 

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وقال  شريف الجعار في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  المستأجرين قاموا بتأجير وحدات سكنية وفق قانون سائد".

 

 وأضاف شريف الجعار :" المستأجرين دفعوا القيمة الإيجارية المتفق عليها بالاتفاق بين المالك والمستأجر وقت تحرير العقد بينهما".

 

وتابع شريف الجعار:" ما يحدث الآن في ملف الإيجار القديم هو زعزعة لاستقرار المواطنين الآمنين في منازلهم التي استأجروها ".

 

ولفت شريف الجعار:"  مفيش توريث في الإيجار القديم لكن هناك امتداد للإيجار بشروط ".

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