1200 جنيه.. اعرف المستندات المطلوبة للحصول على شقق إيجار من الإسكان

تسعي الدولة المصرية إلي توفير وحدات سكنية فى مُتناول الجميع وبأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة.

طرح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ووفرت وزارة الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي وحدات سكنية من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.





وتتضمن وحدات الإسكان المطروحة ضمن المحافظات التالية:-

- محافظة المنوفية

- محافظة الجيزة

- محافظة الشرقية

- محافظة بني سويف

وتشمل المرحلة الأولى من شقق الإسكان 1000 وحدة سكنية، كما أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار.

إيجار الوحدات السكنية



وتكون المدة الإيجارية للوحدات السكنية 7 سنوات، تجدّد حسب رغبة العميل، دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع في ذلك الوقت.

ويكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهريًا للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملًا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويًا.

تفاصيل شقق الإسكان للإيجار

ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويسدد الصندوق المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، ويقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 شهور من القيمة الإيجارية للوحدة، ويسترد عند انتهاء مدة الإيجار.

المستندات المطلوبة للحصول على شقق الإسكان



- يلزم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم، وزوجته إن وجدت.

- في حالة وجود أولاد يتم تقديم شهادات الميلاد وقسيمة الزواج.

- تقديم مستندات إثبات الدخل، ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم.

- تقديم مفردات مرتب الزوجة، إذا كان المتقدم متزوجًا، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

شروط الحصول على الوحدات السكنية



- يشترط من أجل الحصول على الوحدة السكنية أن يكون الحد الأقصى لدخل المتقدم 6000 جنيه، و8000 جنيه للأسرة.

- كما تتضمن الشروط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، من تقديم بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة.

- وتشمل أيضا الشروط عدم الحصول على دعم نقدي ببرنامج الإيجار، في حالة كان المتقدم سبق له الاستفادة أو تملك وحدة سكنية، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.

- كما تتضمن الشروط يلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته، وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

- وأيضا يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، بشرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في ذلك الوقت للحصول على وحدة التمليك.

- يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، بشرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في ذلك الوقت للحصول على وحدة التمليك.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي 90 ألف جنيه، يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

- يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.