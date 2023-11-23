بنظام التمويل العقاري.. الإسكان تطرح شقق جاهزة للأرامل والمطلقات بالتقسيط| التفاصيل

أعلنت وزاره الإسكان عن طرح وحدات سكنيه للمطلقات والأرامل ، ويقدم ( موقع صدي البلد) تقريرا عن خطوات الحصول على شقق بالتقسيط ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، والتي أعلن عنها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، بنظام التمويل العقاري.

ويعد ملف فئات المطلقات والأرامل من أهم الملفات التي اهتمت بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، واعتبرتها من الفئات الأساسية في المجتمع، وتتم إتاحة جميع الفرص للمطلقات والأرامل، حيث يشمل أعلن وزارة الإسكان أتاحت الشقق للمطلقات والأرامل وأصحاب المعاشات.



المستندات المطلوبة للحصول علي شقق المطلقات والأرامل

1- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

2- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

3- صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد الأفراد ، وتشمل ( وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة ، شهادات ميلاد الأبناء القصر ، رقم قومي مُميكن ، قيد عائلي مُميكن ، و إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه))

5- في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.