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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث توفر الحكومة وحدات سكنية وشقق إسكان تتناسب مع كل الفئات بأنظمة سداد مريحة والتي من بينها طرح  وحدة سكنية بمساحات مختلفة للإيجار التمليكي.

شاهد الفيديو:

ويبحث  العديد من المواطنين على خطوات الحصول علي وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد وعليه تقوم الحكومة بتوفير  شقق الإسكان الاجتماعي و أرض سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها.

 

وأعلنت وزارة الإسكان طرح  وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، ضمن برنامج سكن لكل المصريين وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتسعي الحكومة عبر الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي للحد من جشع أصحاب العمارات وغلو الأسعار خلال الفترة الماضية.


ومن المقرر طرح شقق للإيجار خلال الأيام القليلة المقبلة  حيث يعمل صندوق التمويل العقاري على الإنتهاء من إعداد الطرح الجديد للطرح  .

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