الحكومة: الدولة حريصة على مواجهة التحديات رغم الضغوطات

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة اليوم تأتي في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات القومية في كافة أنحاء الدولة.

أضاف المستشار محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة أن الدكتور مصطفى مدبولي يستكمل زيارته في أسوان اليوم بتفقد عدد من المشاريع الهامة، لافتا الى ان مدبولي تفقد اليوم محور بديل خزان أسوان وهو محور تنمويا يربط شرق النيل بغرب النيل بداية من محافظة البحر الأحمر حتى محافظة الوادي الجديد.

المشاريع

وتابع محمد الحمصاني ان الدكتور مصطفى مدبولي تفقد عدد من المشاريع التي تنفذها حياة كريمة والتي تقدم الخدمات العامة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا وكذلك عددا من المشروعات الاخرى منها مشروعات الطاقة.

واكد المتحدث باسم مجلس الوزراء ان المشروعات التي تفقدها الدكتور مصطفى مدبولي اليوم تعكس مدى التطور الذي تشهده محافظة أسوان.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء ان رسالة الجولات الميدانية للدكتور مصطفى مدبولي هي أن الدولة حريصة على مواجهة التحديات واستمرار عمليات التطوير مهما كانت الضغوطات .