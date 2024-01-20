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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثي: حقيقة رفض أمريكا إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة ظهرت أمام العالم

صدى البلد

قال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين، اليوم السبت، إن حقيقة أمريكا ظهرت أكثر للعالم برفضها إيقاف العدوان على غزة وإنهاء حصاره لأهلها.

وأكد محمد علي الحوثي، على أنه بينما يعمل اليمن على إيقاف العدوان على غزة وإنهاء الحصار على أهلها أرادت أمريكا تحسين صورتها ولكن بتدابير خاطئة، مؤكداً أن أمريكا أظهرت قبحها بعد ان وقفت ضد الإرادة الدولية لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

 

وحمل محمد علي الحوثي كل من أمريكا وبريطانيا تتحملان كامل المسئولية عن إشعال المنطقة ، قائلاً أن أمريكا وبريطانيا تتحملان كامل المسؤولية عمّا يترتب على عسكرة البحر الأحمر من خسائر للبحر الأحمر وشركات الملاحة.


كما حمل محمد علي الحوثي أمريكا وبريطانيا كامل المسؤولية عن زيادة التأمين البحري فهي من عملت على إقلاقه، مضيفاً أن عسكرة البحر الأحمر أمريكيا وتصوير نفسها ساعيةً إلى تأمين الملاحة الدولية كان نتاجها تهديد الملاحة بالتوقف عن الإبحار.

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