بدون زيزو .. رسالة صادمة من إعلامي شهير للاعبي الزمالك

خسر فريق الزمالك أمام نظيره الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان مساء اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي من البطولة الودية بالإمارات.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك والمنتخب وجهان لعملة واحدة كلاهما بدون زيزو في الأبيض وصلاح مع المنتخب يواجهان مشاكل لا حصر لها ويدفعان ثمن إدارات عشوائية سابقة وعدم وجود صاعدين مؤهلين لحصد البطولات"

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أم صلال القطري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة الوحدة الودية.