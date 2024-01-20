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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو ردينة يرد على رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية

أرشيفية
أرشيفية

علقت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، على إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رفضه إقامة دولة فلسطينية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: "المطلوب من أمريكا الاعتراف بدولة فلسطين وليس فقط الحديث عن حل الدولتين".

وأضاف: حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار وترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67، وشعبنا لن يتنازل عن حقوقه المشروعة مهما طال الزمن".

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا، ينفي فيه موافقته على إقامة دولة فلسطينية، خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، جاء في البيان: “في محادثته الليلة الماضية مع الرئيس بايدن، كرر رئيس الوزراء نتنياهو موقفه الثابت لسنوات، والذي عبر عنه أيضا في مؤتمر صحفي في اليوم السابق: بعد القضاء على حماس، يجب أن تظل إسرائيل تسيطر أمنيا على قطاع غزة؛ لضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".

وفي وقت سابق، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن نتنياهو أبلغ بايدن في مكالمته الهاتفية الليلة الماضية أنه لا يستبعد إقامة دولة فلسطينية.

وفي نهاية المحادثة، قال الرئيس الأمريكي: "نتنياهو لا يعارض جميع حلول الدولتين، هناك دول أعضاء في الأمم المتحدة لا تحتفظ بجيش".

كما أفادت تقارير بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ناقشوا في الأسابيع الأخيرة إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهي فكرة "تثير اهتمام الرئيس بايدن".

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