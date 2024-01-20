عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول أمريكى سابق: نتنياهو يرفض فكرة حل الدولتين .. وبايدن يريدها فلسطينية

صدى البلد

قال جويل روبن، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحاول أن تضمن أن إسرائيل تتحول إلى عمليات عسكرية أقل حدة، كما أنها تدعم وصول المساعدات لغزة، والسماح للوصول لحل الدولتين، وهذا ما يحاول بايدن فعله.

وأضاف روبن، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا رأينا هذا الأسبوع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض فكرة حل الدولتين، ولم يتم استقباله بشكل جيد في اشنطن، وهذا أمر مقلق، مشيرًا إلى أن بايدن قال علانية بأنه ليس قلقًا إزاء ذلك، وأنه يظن أنه ما زال بوسعنا الوصول إلى ذلك، مؤكدًا أن هذا الجدل الذي يحدث خلف الكواليس بين نتنياهو وبايدن وإدارته

وعن إجبار بايدن نتنياهو وحكومته بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، أكد روبن، أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تفعل ذلك، ولكننا سنرى بعض الضغوط من بايدن للضغط للوصول لوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، ولكن الصورة الكبرى أنه سيكون هناك بعض الضغوط على القرارات السياسية لما سيحدث عقب انتهاء الحرب.

وأشار إلى أن واشنطن وبايدن يحاولون ويقولون علانية لوقت طويل إنه يجب أن تكون هناك استقلالية فلسطينية ودولة فلسطينية، موضحًا أن هناك نقاشين مختلفين إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وهو الأمر المهم الذي يوجد فيه خلاف كبير الآن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان.. دار الإفتاء تجيب

إسرائيل تحث الموافقة على نقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردي

أول ظهور لـ محمد صلاح عقب إصابته بأمم إفريقيا

خسارة جديدة لإيران.. رئيس وحدة استخبارات فيلق القدس بين ضحايا هجوم دمشق

4 صفقات .. متحدث الزمالك يفجّر مفاجآت على الهواء | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

منفوش ولامع.. شيرين تثير الجدل على مسرح joy awards

بفستان كله أحمر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالتها في joy awards|شاهد

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..خاص

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ