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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوفير حياة كريمة| محافظ الدقهلية يوجّه بتقديم الدعم والرعاية لسيدة تفترش الرصيف

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة للتنسيق مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية لسرعة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأحدي السيدات تفترش الرصيف امام كوبري طلخا ومعها أطفالها الأربعة للتسول..
وأكد "مختار" علي ضرورة المرور علي كافة الشوارع داخل مدينة المنصورة وإيداع كافة الحالات وإيداع كافة الأطفال والأسر بلا مأوي دور الرعاية وتوفير المساعدات اللازمة لهم من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية والأهلية والمجتمع المدني... 
وأشار "مختار" إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية والحالات بلا مأوي لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية و التى يضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.. 
وقد أوضح تقرير بحث الحالة من خلال التضامن الاجتماعي بالدقهلية انه بناء على تكليف محافظ الدقهلية تم علي الفور التعامل مع الحالة  من خلال وحدة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي، وتبين انها من"شبرا الخيمة" بمحافظة القليوبية و تصطحب أبناءها الأربعة تفترش الشارع و تم التعامل مع الحالة وبحث حالتها وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمساعدة الأسرة حفاظا على مستقبل الاطفال وذلك من خلال التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية.

الجمعيات الخيرية الدكتور أيمن مختار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية بمحافظة القليوبية حى غرب المنصورة غرب المنصورة محافظة القليوبية محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن

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