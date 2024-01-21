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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيع أم إعارة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن لاعب الأهلي

صدى البلد

فجر الإعلامي احمد شوبير مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي صلاح محسن عبر حسابه بموقع فيسبوك. 

وكتب شوبير: صلاح محسن كولر لم يصطحبه إلى معسكر الإمارات الذي بدأ بالأمس ولم يظهر بأفضل شكل مع الفريق بعد عودته، اعتقد إن قصته انتهت مع النادي الأهلي وسيخرج بيع وليس إعارة | CAN 2023.

وكان قد أعلن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انفصاله عن زوجته على خلفية التسريبات الأخيرة.

وكتب صلاح محسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: في البداية بعتذر لكل الناس عن الحاجات اللي انتشرت دي وأنا مش هعلق غير بحسبي الله ونعم الوكيل، الخلافات الزوجية، عمر مكانها ما كان السوشيال ميديا والخلافات دي كانت من فترة وحساباتي كانت معاها وللأسف محادثات اتفبركت لتشوية صورتي وبغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم.

 

وتابع صلاح محسن: “فيه حاجات كتير مش هينفع اتكلم فيها لأنها مهما كانت أم أولادي ومش هتكلم دلوقتي احتراما للناس واحتراما لأنها كانت في يوم من الأيام أقرب الناس ليا، وأنا بعتذر بالنيابة عن بيتي لكل الناس لأن الخلافات مش مكانها السوشيال ميديا وحقي هاخده بالقانون آسف لكل الجمهور”.

 

وأضاف: “مركز في مستقبلي من زمان ومركز جدا في تمريني ويجتهد لأن طموحي كبير جدا وعمر الحاجات دي ما هتوقف طموحي حتى لو كان غرضها كدا، ودي محنة كبيرة وصدمة ليا بس في الآخر حقي هاخده وعند الله تجتمع الخصوم”.

اللاعب صلاح محسن محمد صلاح شوبير - الأهلي

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