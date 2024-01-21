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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز سقارة اليوم

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل اليوم الأحد، في الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي بمركز التنمية المحلية بسقارة.

 وتستمر لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب ، ويستفيد منها 55 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

وأشار إلى أن هذه الدورة الهامة تهدف لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن هذه الدورة تأتي استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية للصف الثاني من العاملين بالمحليات ، لافتاً الي أن الوزارة من أوائل الوزارات التي نفذت دورات لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات، كما حققت الوزارة نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب العمل وتقديم خدمات بشكل أفضل بما يحقق رضا المواطنين، موضحاً أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم الجزء الأول من دورة قادة المستقبل في 2 ديسمبر 2023 واستمرت لمدة 3 أسابيع .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الأول من الجزء الثاني من الدورة يركز على عدة موضوعات أهمها التفكير الابداعي والتفكير الاستشراقي المستقبلي ،و تفادي العلاقات السامه في بيئه العمل والاحتراق الوظيفي، إدارة ضغوط العمل وإدارة التفاعل السلوكي مع الآخرين وبيئة العمل الصحية ،وقياس وتحليل المهارات القيادية، و الاستثمار في مصر (جذب المستثمرين - القوانين المنظمة - الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص - التمويل - حساب الربح)،عرض مشروعات الوزارة (موازنة البرامج والأداء و برامج التنمية المحلية المطورة، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والمائي دليل تصميم وتشغيل الأسواق ، والتعريف بقانون البناء الموحد وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، والمخاطبات والمراسلات ومذكرات العرض والاخطاء اللغوية الشائعة فيها، و أمن المعلومات والأمن السيبراني، ومكافحه الفساد والتعامل مع المؤسسات الرقابية، ومفهوم الدولة إضافة إلى تضمنها لجلسات محاكة وورش عمل ولقاء مع مسئول محلى لتبادل الخبرات والمعلومات معه.

وطالب وزير التنمية المحلية، بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها في نهاية الدورة مرتبطة بأحد المشكلات المرتبطة بالمحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، مع ضرورة تحفيز أوائل خريجي هذه الدورة بحصولهم علي دورات متقدمة داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

هشام امنة التنمية المحلية دورة إعداد قادة المستقبل اليوم سقارة

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