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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل رياضي يكشف سبب الأداء الضعيف للمنتخب في لقائي موزمبيق وغانا

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد عصام شاهين، محلل رياضي، وصانع محتوى رياضي، على السوشيال ميديا، أن الآمال كانت كبيرة على المنتخب الوطني في تحقيق نتائج جيدة، ولكنه فوجئنا بعدم جاهزية لاعبي المنتخب خلال لقاءات بطولة إفريقيا.

 

وقال عصام شاهين، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن منتخب مصر عليه أن يخوض لقاء كاب فيردي بحثا عن الفوز فقط، لضمان الصعود للدور القادم من البطولة.

 

لاعبو المنتخب الوطني

وتابع المحلل رياضي، وصانع محتوى رياضي، على السوشيال ميديا، أن حسن شحاتة ومحمود الجوهري، كانا يجهزان لاعبي المنتخب الوطني لبطولة إفريقيا بشكل حماسي مما كان ينعكس على اللاعبين وساهم في تحقيق بطولة افريقيا 4 مرات.
 

المنتخب الوطني بطولة افريقيا برنامج “صباح البلد السوشيال ميديا لاعبي المنتخب الوطني

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