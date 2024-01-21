حلمي طولان: صلاح مش هيجي زيه ومصطفى محمد مهاجم مصر الأول

أشاد حلمي طولان لاعب الزمالك السابق، ببعض لاعبي منتخب مصر عبر تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير .

وكتب شوبير: صلاح مش هيجي زيه ولا جه زيه ومصطفى محمد مهاجم مصر الأول، رسائل قوية من حلمي طولان للاعبي منتخب مصر في فقرة "صورة وتعليق".



وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.