طهران: لا يمكن لإسرائيل تعويض خسائرها في غزة من خلال هجماتها "الجبانة"

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إنه لا يمكن لإسرائيل تعويض خسائرها في غزة من خلال هجماتها "الجبانة".

وأكد عبد اللهيان، أن نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين في المنطقة سيستمر بقوة.

وفي وقت سابق، أدان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مقتل 5 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في هجوم صاروخي إسرائيلي مشتبه به على العاصمة السورية دمشق، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية 'برس تي في'.

وفي رد فعله على الضربة- كأحدث تصعيد متبادل للأعمال العدائية والذي يهدد بالتصاعد إلى صراع إقليمي أوسع- تعهد رئيسي بأن إيران ستنتقم، قائلاً: إن مثل هذه الأعمال “الجبانة” لن تمر دون رد.

وقال رئيسي أيضًا إن الهجوم سيكون 'وصمة عار أخرى في سجل جميع الحكومات التي تدعي أنها مدافعة عن حقوق الإنسان لأنه انتهك المجال الجوي السوري وداس على القوانين الإنسانية والدولية'، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.