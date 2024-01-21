إسرائيل توافق على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي، وافق ​​على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع بالفعل لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، ولكن تم دفع القضية إلى هامش المناقشة، وفقًا للوزراء الذين حضروا الاجتماع.

وكان من المفترض أن يتخذ المجلس قرارا بشأن هذه القضية في استفتاء عبر الهاتف يوم الجمعة الماضي، لكن التصويت تم تأجيله في النهاية إلى اليوم.

وفي وقت سابق، عارض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، وقال: "طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة"، وفقا لوصفه.

وذكر مسئولون إسرائيليون مؤخرا أن تل أبيب لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية حربا على القطاع.