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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

ربط خط المياه المغذي لـ عتاقة الصناعية والمنطقة الحرة بعد تجديد جزء منه 

صدى البلد

شهدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أعمال الربط النهائي لعملية إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر ٩٠٠مم، المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بطول ٥٢٠٠ متر، والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة المرافق طريق السويس /العين السخنة، والطريق الدائري بقيمة إجمالية تخطت ٦٨.٨ مليون جنيه، والتي تعد إضافة جديدة لمرافق المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.

وأشارت إلى أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، ولاسيما قطاع مياه الشرب وذلك بتطوير الخط الناقل قطر ٩٠٠مم، مؤكدة أن المرافق أساس التنمية، وأن الجهاز يتطلع لمزيد من فرص الاستثمار الواعد بالمنطقة بعد الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية، ووزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

و استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، المهندس مصطفي عبداللطيف، مسئول وحدة الدعم الفني بالوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان ومعدلات التنفيذ بالسويس الجديدة، خاصة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بعدد ٨٦ عمارة بها 2064 وحدة سكنية. 

وتفقد مسئولو الإسكان، موقع تنفيذ الإسكان موقع رقم 1 بعدد ٥٥ عمارة، وموقع رقم 2 بعدد ٣١ عمارة، وتم مراجعة أعمال التنفيذ، طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، والمهندس باسم سمير، مدير إدارة الإسكان والمشروعات.

وتمت متابعة ما وصلت إليه نسب تنفيذ الأعمال المدنية بالعمارات وجودة التشطيبات الداخلية، وموقف الطرق بالمشروع، وتم التأكيد على ضرورة استكمال الأعمال بنفس الجودة وطبقا للجدول الزمني للمشروع.

واستقبلت المهندسة أسماء مخلوف، مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بالسويس للمعاينة علي الطبيعة لمقترح موقع أول مدرسة stem بمدينة السويس الجديدة، والاطلاع على موقع تنفيذ أول مدرسة تعليم اساسي بالمرحلة العاجلة بالمدينة، والتي بلغت نسبة الانجاز بها (٤٠)٪ وتضم ٣٣ فصلا، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

جدير بالذكر أن مدارس STEM تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، كما أنها تهدف إلى تحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي.

مدينة السويس الجديدة طريق السويس العين السخنة المنطقة الصناعية البنية التحتية

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