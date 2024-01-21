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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب مفاجئ وراء ظهور محمد صلاح في المؤتمر الصحفي لمباراة الرأس الأخضر

محمد صلاح
محمد صلاح

أفاد الإعلامي أحمد شوبير أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، سيظهر في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الرأس الأخضر للحديث عن مباراة المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك للرد على الانتقادات التي تعرض لها بعد تعادل مصر في مباراتين أوليتين.

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وقال شوبير تصريحات إذاعية: "ظهور محمد صلاح، المنتظر في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وكاب فيردي، قد يكون للرد على الانتقادات وقد يوجه رسائل مهمة مثلما حدث في أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، وكانت رسالته وقتها نقطة تحول لمساندة الجماهير للمنتخب حتى وصوله للمباراة النهائية ضد السنغال".

وأضاف: "محمد صلاح قيمة كبيرة جداً داخل منتخب مصر، ولا بد من الحفاظ عليه، وعدم السير وراء السوشيال ميديا، واتهامات لا أساس لها من الصحة".

يُذكر أن محمد صلاح لن يشارك في لقاء كاب فيردي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة غانا.

احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير الأمم الأفريقية السوشيال ميديا بطولة كأس الأمم الإفريقية كاب فيردي كأس الأمم الافريقية

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