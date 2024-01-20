صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

كأس أمم أفريقيا

تلقى منتخب مصر صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل 48 ساعة من مواجهته مع كاب فيردي في إطار منافسات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

الفراعنة يسعون لتحقيق أول فوز لهم في البطولة بعد التعادل في لقاءين سابقين أمام موزمبيق وغانا بنتيجة 2-2.

الصدمة الجديدة تأتي من فقدان المنتخب المصري 4.78 نقطة في تصنيف "فيفا" للمنتخبات، حيث بلغ رصيدهم الحالي 1505.14 نقطة على مستوى العالم.

يعود هذا الانخفاض إلى تعادل المنتخب مع غانا، والتي كان من الممكن أن يكون الفوز عليها سيمنح المنتخب المصري 12.72 نقطة، بينما كانت الهزيمة ستؤدي إلى فقدان 22.28 نقطة.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

من المقرر أن يواجه منتخب مصر كاب فيردي في اللقاء القادم يوم الاثنين المقبل في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية. يسعى الفراعنة لتحقيق الانتصار لضمان التأهل لدور الستة عشر، علمًا بأن محمد صلاح، قائد الفريق، سيغيب عن هذه المواجهة بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

يحتاج المنتخب المصري الفوز على الرأس الأخضر بأي نتيجة، لضمان المركز الثاني ووصافة المجموعة بدون أي حسابات معقدة، ثم السفر إلي سان بيدرو على بعد 500 كم من العاصمة أبيدجان لمواجهة وصيف المجموعة السادسة اللي تضم المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا، وذلك يوم 28 يناير.

أما في حال احتلال مصر المركز الثالث في مجموعته، فسيواجه متصدر المجموعة الرابعة، التي تشمل بوركينا فاسو وأنجولا والجزائر وموريتانيا، في دور الـ16. يُلاحظ أن هذا المتصدر قد يكون أيضًا منافسًا قويًا.

تعادل منتخب مصر، أمس، مع غانا، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ورفع المنتخب رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني.

أهداف مباراة مصر وغانا

بدأ مارثون الأهداف في الدقيقة 45، عندما سجل محمد قدوس الهدف الأول لمصلحة غانا في مرمى مصر، وفي الدقيقة 69، سجل عمر مرموش هدف التعادل لمصلحة منتخب مصر بعد خطأ من إيناكي ويليامز، ثم سجل محمد قدوس الهدف الثاني لـ منتخب غانا في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 74، سجل مصطفى محمد هدف التعادل مُجددًا لـ منتخب مصر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر، نظيره كاب فيردي، في تمام الساعة العاشرة مساء الإثنين المقبل، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بأبيدجان بكوت ديفوار.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا

1- منتخب الرأس الأخضر.. 6 نقاط.

2- منتخب مصر.. نقطتان.

3- منتخب غانا.. نقطة وحيدة.

4- منتخب موزمبيق.. نقطة وحيدة.

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والرأس الأخضر

وتذاع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار عبر 10 قنوات مجانية مفتوحة مع قنوات beIN SPORTS ، ويمكن مشاهدتها من المنزل.

وجاءت القنوات المجانية على النحو التالي:

القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024..10 مساء.