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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نقاش ساخن بين حسام حسن وحسن شحاتة بسبب محمد صلاح: مصلحة البلد أهم

صدى البلد

شهدت استديو برنامج أمم إفريقيا، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، حالة جدل بين حسام حسن نجم المنتخب المصري السابق وحسن شحاته مدرب المنتخب السابق، حول أداء اللاعبين في منافسات أمم افريقيا خلال اول مباراتين وسر تراجع الأداء.

وسأل مهيب عبد الهادي مدرب المنتخب السابق حسن شحاته، حول إمكانية إستبدال محمد صلاح لو كان مدرب للمنتخب؟ ليجيب شحاته:" محدش يقدر يخرج صلاح من الملعب طالما سليم لأنه قادر يغير النتيجة في أي وقت من المباراة".

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و قال حسام حسن،:" لو اللاعب مش في حالته يا كابتن حسن يخرج أهم حاجة مصلحه المنتخب ليه واخدين الموضوع تحدي بين اللاعب والجمهور اللي بيفرح بنتيجة المباراة"

وأكمل حسام حسن،:" أهم حاجة مصلحة المنتخب ولازم اللي يدرب يراعي ربنا إن فيه وراه 120 مليون بيفرحوا بكرة القدم اكتر من أي حاجة".
 

الرأس الأخضر المنتخب المصري ام بي سي مصر أمم أفريقيا حسن شحاته منتخب مصر محمد صلاح مدرب المنتخب مهيب عبد الهادي

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