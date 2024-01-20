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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعلن خلال ساعات عن المدرب الجديد.. وحسن شحاته ينتقد القرار: فلوسكم كتير

صدى البلد

ألقى حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، الضوء على الأخبار حول احتمال تعاقد إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع مدرب أجنبي لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأوضحت التقارير الصحفية أن هناك عدة مرشحين لتدريب الزمالك، بينهم البلجيكي كارل هوفكينز والبرازيلي باكيتا والبرتغالي جوزيه بيسيرو.

فلوسهم كتير

في تصريحاته التلفزيونية، قال حسن شحاتة: "إدارة الزمالك فلوسها كتير، النادي فلوسه كتير لذلك يريد التعاقد مع مدير فني أجنبي".

وأضاف: "أنا لست من مؤيدي التعاقد مع مدير فني أجنبي، بسبب كون الفريق يحقق نتائج جيدة تحت قيادة معتمد جمال، ماذا سيتغير في حالة خسارة الزمالك لمباراة أو التعادل في أخرى؟ معتمد جمال ابن من أبناء النادي وسيهتم لأمر النادي وللاعبي النادي أكثر من أي مدرب أجنبي".

خلال ساعات.. الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة بخصوص المدرب الجديد لنادي الزمالك، حيث أكد أن إدارة النادي ستكشف خلال ساعات عن تعيين المدرب البلجيكي كارل هوفكينز كمدرب لمدرسة الفن والهندسة، ليخلف معتمد جمال في هذا المنصب.

وفي تصريحاته على برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس 2"، أشار فايق إلى أن إدارة الزمالك اتفقت مع هوفكينز على تعيين مدربين مساعدين له، حيث يكون أحدهم مختصا بتدريب الأحمال البدنية، ويتم ترشيح مساعد ثالث لتدريب حراس المرمى، مع التأكيد على أنهم يعملون ضمن الميزانية المحددة.

وقال فايق إن إدارة الزمالك تترقب الانتهاء من كل الأمور المتعلقة بالمدربين المساعدين لهوفكينز، قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي عن تعيينه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم في النادي، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان قد يتم خلال الأسبوع المقبل.

وختم بتأكيد استقرار إدارة الزمالك على تغيير مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد، حيث سيتم التعاقد مع مدرب حراس أجنبي بجانب هوفكينز، أو يتم ترشيح عدة أسماء مصرية للمدرب لاختيار واحد من بينها بناءً على السير الذاتية المقدمة.

ويستعد نادي الزمالك للإعلان عن مدرب جديد للفريق بعد حل أزمة القيد، ولعل أقرب المرشحين المدرب البلجيكي كارل هوفكينز.

 


 

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