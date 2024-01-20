شرط وحيد يفصل الزمالك عن الإعلان عن المدرب الجديد

يستعد نادي الزمالك للإعلان عن مدرب جديد للفريق بعد حل أزمة القيد، ولعل أقرب المرشحين المدرب البلجيكي كارل هوفكينز.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن كارل هوفكينز:

- هو مدرب كرة القدم البلجيكي البالغ من العمر 45 عامًا، ولد في 6 أكتوبر 1978.

بدأ مسيرته في عالم التدريب كشافا لفريق كنوكي البلجيكي، وكان الفريق ينتمي إلى الدرجة الثالثة في بلجيكا.

استمر هوفكينز في العمل كشافا حتى نهاية موسم 2017-2018.

في موسم 2018-2019، تولى هوفكينز منصب المدرب المساعد لفريق كلوب بروج البلجيكي.

إضافة إلى ذلك، عمل كمدرب لتطوير واكتشاف المواهب في كلوب بروج للفرق تحت 21 عامًا وتحت 18 عامًا.

في موسم 2022-2023، تولى هوفكينز تدريب فريق كلوب بروج الأول وقادهم للوصول إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ الفريق.

ومع ذلك، بعد الخروج من البطولة في ديسمبر 2022، تمت إقالته.

في يونيو 2023، قاد هوفكينز فريق ستاندرليج البلجيكي، وكان يتعاون مع المدرب الإيفواري يايا توريه كمساعد قبل أن يتم فصله في ديسمبر 2023.

فيما يتعلق بالمفاوضات مع نادي الزمالك، أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن هوفكينز يتمسك بضرورة استقدام ثلاثة مساعدين له في الجهاز الفني، بينهم مدرب حارس مرمى.

حتى الآن، رحبت إدارة الزمالك بوجود ثنائي أجنبي في الجهاز، وتحفظت على تواجد مدرب حراس المرمى الذي يفضله الجهاز الفني.