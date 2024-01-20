بالأرقام .. عمرو الدردير يدافع عن محمد صلاح

دافع الناقد الرياضي عمرو الدرديري، عن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، بعد الانتقادات التي وجهت له أمس عقب خروجه من مباراة مصر وغانا، للإصابة.

وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه علي فيسبوك "صلاح دا ثانى هدافى المنتخب تاريخيا ب55 هدف؛ وأكثر من صنع أهداف للمنتخب فى تاريخه بـ33 اسيست، يعنى 88 مشاركة تهديفية فى 97 مباراة بمعدل 0.91 مشاركة تهديفية فى المباراة، وقاد المنتخب لنهائيين أمم افريقيا ولنهائيات كاس العالم لأول مرة من 30 سنة"



جدير بالذكر أن محمد صلاح، لم يستكمل مباراة منتخب مصر في مواجهة غانا التي أقيمت الخميس الماضي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بسبب تعرضه للإصابة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر حال التأهل.

وكان محمد صلاح قد تعرض لاصابة قوية خلال مباراة منتخب مصر أمام منتخب غانا في الجولة الثانية لدور المجموعات الافريقي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مواجهة كاب فيردي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي للدور القادم.