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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن شحاتة يصدم محمد صلاح بهذا التصريح .. تفاصيل

شحاتة وصلاح
شحاتة وصلاح

أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن وجود محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، في الملعب أمر مهم.

وقال حسن شحاتة فى تصريحات تلفزيونية "ربنا كرمنا بـ 3 بطولات أمم إفريقيا لأني كنت عادل في اختيار اللعيبة والتشكيله ولو محمد صلاح سليم بس واقف في الملعب مبيأديش هغيره، مغيروش ليه؟

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر 

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر 

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

 

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