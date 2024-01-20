الشعب محتاج يفرح.. إبراهيم فايق يوجه رسالة للاعبي المنتخب

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة للاعبي منتخب مصر قبل لقاء منتخب كاب فيردي.

وكتب عبر آكس: “‏اليومين دول هم اللي بنستناهم كل بطولة أمم علشان نفرح بمنتخب بلدنا.. لازم اللعيبة والجهاز الفني يوصلهم صوتنا.. إحنا غضبانين وزعلانين.. اشتغلوا واعملوا اللي عليكم واحنا راضيين.. موتوا نفسكم في الملعب واحنا وراكم.. مشكلتنا اننا ماشوفناش أي مؤشر إيجابي.. فياريت تعذروا خوفنا وغيرتنا وصالحونا”.

وتابع: “‏يارب الماتشين اللي فاتوا نكون اتعلمنا منهم.. يارب نكون على قلب راجل واحد.. مفيش حاجة في المعادلة اتغيرت.. ‏(بنشجعكم ووراكم بس إنتوا فرحونا.. وحسوا بينا)”.

واختتم: “‏الشعب ده محتاج ينزل في الشوارع بأعلام مصر ويعيش ليلة زي ليالي زمان لما كنا بنكسب بطولة الأمم ‏يارب البطولة تبدأ بالنسبة لنا وبالنسبة لكم من ماتش كاب فيردي.. واحنا موافقين ننسى اللي فات ‏شدوا حيلكم يا رجالة مصر”.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.