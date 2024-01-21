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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغبة.. تطور عاجل في انتقال عبد السعيد إلى الزمالك خلال يناير

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتقال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وقال شوبير خلال  تصريحات إذاعية،:" عبدالله السعيد لديه رغبة قوية في الإنتقال لنادي الزمالك خلال يناير ويرغب في ختام مسيرته داخل القلعة البيضاء.

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وأوضح شوبير،:"عبد الله السعيد لديه رغبة مؤكدة في ختام مشواره الكروي الأول بنادي الزمالك، خاصة أنه بدأ مسيرته بصفوف فريق جماهيري هو الإسماعيلي، وحقق بطولات مع الأهلي، ويريد أن يكون مشهد وداع الملاعب داخل صفوف فريق جماهيري بحجم الزمالك.

وأشار شوبير إلي أن الأيام المقبلة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، قد تشهد تحركا جديدا في انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك، في ظل وجود رغبة كبيرة من اللاعب.

وأكد شوبير أن هزيمة الزمالك أمام الوحدة الإماراتي بثلاثية بالأمس قد يدفع مجلس الزمالك لعقد صفقات قوية خلال يناير لتدعيم الفريق.

الزمالك الإعلامي أحمد شوبير الانتقالات الشتوية الأهلى القلعة البيضاء بيراميدز

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