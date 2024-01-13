إعلامي: الزمالك يوقف صفقة عبد السعيد قبل حل أزمة القيد

قال الإعلامي إسلام صادق، إن نادي الزمالك أوقف صفقة انتقال عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز إلى صفوف الأبيض.

وكتب الإعلامي إسلام صادق، منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الزمالك يجمد صفقة عبد الله السعيد قبل أيام من حل أزمة القيد".

ومن ناحية أخرى، يستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية في أبو ظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 24 يناير 2024، بمشاركة أندية «الوحدة الإماراتي - الاتفاق السعودي -أم صلال القطري».

وبعد هذه البطولة؛ سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي، خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير 2024، بجانب أندية «الرجاء المغربي - الأهلي السعودي - ووهان ثري تاونز الصيني»، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.