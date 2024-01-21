قرار عاجل من مجلس الدولة فى دعوى بطلان الجمعية العمومية لـ الأهلى

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، التي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي، لجلسة 28 أبريل للحكم.



كان خالد سليمان أبو العلا، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.



واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشؤون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.