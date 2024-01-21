عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من مجلس الدولة فى دعوى بطلان الجمعية العمومية لـ الأهلى

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، التي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي، لجلسة 28 أبريل للحكم.


كان خالد سليمان أبو العلا، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.


واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشؤون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد لأمن الصومال

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ترشيحاتنا

5000 دولار سنويا.. فرص عمل جديدة فى السفارة الأمريكية بالقاهرة

الرئيس السيسي: محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها

محمد صلاح يكشف سر تراجع أداء اللاعبين ويعد الجماهير بهذا الأمر

أول تعليق من محمد صلاح على إصابته أمام غانا

سقوط قتيلين.. تفاصيل جديدة بشأن الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان| فيديو

حافظوا على بلدكم.. السيسي يوجه رسالة قوية للمصريين.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

بعد الأزمة والاعتذار.. صور لم تشاهدها من قبل لعائلة صلاح محسن

حميد الشاعري يشعل حماس الجمهور في حفله بالزمالك

13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

فيديو

الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ