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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب عمرو عزت يوجه 4 استيضاحات للحكومة بشأن ملف النهوض بالسياحة

عمرو عزت حجاج، عضو
عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع

وجه النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، عددا من الملاحظات والتساؤلات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها، قائلًا إن وزير السياحة لم يتحدث عن بعض الاستيضاحات خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها. 

وذكر عزت أن الاستيضاح الأول هو: “ماذا فعلت الحكومة بشأن رفع مستوى الخدمة التي يتلقاها السائح المصري في مقابل نظيره الأجنبي؟”

وأضاف أن الاستيضاح الثاني: “حول أسباب إغلاق مكاتب السياحة في بعض الدول، في الوقت الذي يزيد فيه الطلب من كل دول العالم على السياحة المصرية”.

وتابع: “الاستيضاح الثالث: ماذا فعلت الحكومة بشأن تدني عدد العمالة في قطاع السياحة إلى ثلثي ما كانت عليه في 2010، وما ينشأ عن ذلك من مشاكل على مجمل واردات هذا القطاع؟”. 

واختتم: “الاستيضاح الرابع: ماذا فعلت الحكومة بشأن رفع كفاءة الشركات المصرية العاملة بمجال السياحة، بالدرجة التي تسمح لها بمنافسة الشركات العالمية”.

وزير السياحة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الحكومة مكاتب السياحة

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