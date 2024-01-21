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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك التعمير والإسكان يفتتح فرعاً جديداً بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

أعلن بنك التعمير والإسكان عن افتتاح فرع "لي روا" بالقاهرة الجديدة ضمن سلسلة فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بحضور حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، ووليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع  والتمويل العقاري، وعدد من قيادات البنك. 

ويأتي افتتاح الفرع في إطار استراتيجية بنك التعمير والإسكان للانتشار والتوسع الجغرافي تماشياً مع سياسة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، إذ تبنى البنك خطة توسعية تستهدف تغطية مختلف المحافظات وتعزيز تواجده بالقرب من قاعدة كبيرة من العملاء الحاليين والمرتقبين، مع تقديم أفضل مستويات الخدمة المصرفية لهم، ليصل عدد الفروع إلى 100 فرع، وزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى أكثر من 440 ماكينة، مع تجهيز وتهيئة الفروع الجديدة وفقاً لأرقى المستويات الهندسية والإنشائية، وبأحدث التقنيات المصرفية التكنولوجية لتقديم خدمات مصرفية تنافسية وبأعلى درجة من الجودة والكفاءة.

ويتضمن فرع " لي روا" بالقاهرة الجديدة مركزاً لخدمة كبار العملاء HDB Royal، وذلك لتقديم خدمات مميزة لتلك الشريحة والوفاء بمتطلباتهم بجودة واحترافية عالية، فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية وغير المالية لمساعدتهم على إدارة أموالهم على الوجه الأمثل.

في هذا السياق، أوضح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أنه على الرغم من الظروف الراهنة، إلا أن البنك تمكن من مواصلة واستكمال تطبيق خطته التوسعية على المستويين الجغرافي وتطوير الأعمال.

وأكد نجاح البنك خلال فترة وجيزة في تعزيز صورته الذهنية وترسيخ مكانته كبنك تجاري شامل يقدم مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وذلك بجانب ريادته في مجال التنمية العمرانية لأكثر من 40 عاماً، وهو ما يعكس قدرة البنك في التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة.

كما أشار غانم إلى حرص مصرفه على مواصلة استهداف وتعزيز أنشطته وخدماته المصرفية والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مع طرح منتجات وحلول مصرفية مبتكرة مرتكزة على دراسات وتحليلات متعمقة للسوق المصرفي بهدف تدعيم مركزه التنافسي وزيادة الحصة السوقية له بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفي ومبادئ المنافسة، مع تعظيم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة والمتابعة المستمرة لتطبيق كل ما يستجد في السوق المصرفي العالمي والمحلي لضمان تحقيق نمو مستدام للبنك.  
 

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