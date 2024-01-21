تصريح ناري من مدرب الرأس الأخضر قبل مباراة منتخب مصر

تحدث بوبيستا المدير الفني لـ الرأس الأخضر عن المباراة المقبلة أمام منتخب مصر، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "بوبيستا مدرب كاب فيردي : سنفعل كل شيء من أجل الفوز على منتخب مصر".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والرأس الأخضر الحاسمة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بتمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، غدًا الإثنين 22 يناير 2024.

ويسعى منتخب مصر للفوز فقط من أجل التأهل، حيث أنه لا بديل لرجال المدرب روي فيتوريا سوى الفوز من أجل التأهل لدور الـ 16 خلف منتخب الرأس الأخضر.