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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريح ناري من مدرب الرأس الأخضر قبل مباراة منتخب مصر

مدرب الرأس الاخضر
مدرب الرأس الاخضر

تحدث بوبيستا المدير الفني لـ الرأس الأخضر عن المباراة المقبلة أمام منتخب مصر، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "بوبيستا مدرب كاب فيردي : سنفعل كل شيء من أجل الفوز على منتخب مصر".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والرأس الأخضر الحاسمة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بتمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، غدًا الإثنين 22 يناير 2024.

ويسعى منتخب مصر للفوز فقط من أجل التأهل، حيث أنه لا بديل لرجال المدرب روي فيتوريا سوى الفوز من أجل التأهل لدور الـ 16 خلف منتخب الرأس الأخضر.

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