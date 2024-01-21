مقـ تل 18 شخصا في غارات أوكرانية على دونيتسك

قال مسؤولون إن 18 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب 13 آخرون في قصف قرب سوق بمدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا يوم الأحد.

وكشف دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، عن أن الهجوم جاء في أكثر أيام الأسبوع ازدحاما بالمنطقة وإن فرق البحث كانت تبحث عن شظايا أسلحة.

وأشار إلى أنه لا يزال يتم تحديث عدد القتلى والجرحى.

ودونيتسك هي واحدة من أربع مناطق أوكرانية قالت موسكو في عام 2022 إنها ستعترف بها كأراض روسية، وهي عملية ضم غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتقع المنطقة، التي تسيطر عليها القوات الروسية جزئيا ولكن ليس بشكل كامل، على خط المواجهة للقتال في الشرق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل 11 شخصًا، من بينهم خمسة أطفال، في ضربات صاروخية روسية من طراز S-300 في المنطقة، وفقًا للإدارة العسكرية المحلية. وبعد ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: 'يجب على روسيا أن تشعر - وتشعر دائمًا - أن أيًا من هذه الضربات لن تمر دون عواقب على الدولة الإرهابية'.