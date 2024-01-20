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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس إيران: أعمال إسرائيل «الجبانة» لن تمر دون رد

رئيسي
رئيسي

أدان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، بشدة، مقتل 5 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في هجوم صاروخي إسرائيلي مشتبه به على العاصمة السورية دمشق، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية 'برس تي في'.

وفي رد فعله على الضربة- كأحدث تصعيد متبادل للأعمال العدائية والذي يهدد بالتصاعد إلى صراع إقليمي أوسع- تعهد رئيسي بأن إيران ستنتقم، قائلاً: إن مثل هذه الأعمال “الجبانة” لن تمر دون رد.

وقال رئيسي أيضًا إن الهجوم سيكون 'وصمة عار أخرى في سجل جميع الحكومات التي تدعي أنها مدافعة عن حقوق الإنسان لأنه انتهك المجال الجوي السوري وداس على القوانين الإنسانية والدولية'، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وزعمت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل 'شنت هجوما جويا من هضبة الجولان عند الساعة 10:20 صباحا بالتوقيت المحلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق'. 

وقالت الوزارة في بيان، إن دفاعاتها تمكنت من اعتراض وإسقاط 'عدد من الصواريخ المعادية'.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على المزاعم الإيرانية والسورية بأنهما وراء الهجوم.

وأوضح متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي لشبكة CNN: 'نحن لا نعلق على التقارير الأجنبية'.

إبراهيم رئيسي إسرائيل العاصمة السورية دمشق

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