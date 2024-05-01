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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|أرخص تابلت سامسونج في السوق للطلبة وأقل ثمن موبايل للفئة المتوسطة.. اعرف أسعارهم ومواصفاتهم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

صديق الميزانية.. أرخص موبايل في السوق للفئة المتوسطة

يتميز هاتف Galaxy A23 من شركة سامسونج بأنه أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة في السوق التي تلبي احتياجات المستخدم مع سعر مناسب، حيث يضم بطارية ضخمة ومعالج مميز وشاشة وكاميرا فائقة الدقة.  

أرخص تابلت سامسونج في السوق للطلبة.. اعرف سعره ومواصفاته

يعد تابلت Galaxy Tab S6 Lite من أرخص أجهزة سامسونج اللوحية، وعلى الرغم من أنه قد تم إطلاقه في عام 2022 إلا أنه يقدم عدد من المواصفات المميزة إلى جانب سعر مناسب مقارنة بالطرز الأخرى. 

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تقارير وشكاوى عديدة تم إطلاقها من قبل مستخدمي هواتف آيفون وذلك خلال الأسابيع الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك حول نظام التشغيل قد تتسبب في توقف المنبهات من تلقاء نفسها وذلك دون إصدار صوت للتنبيه.

تسريبات تكشف قدرات عملاق سامسونج القادم Galaxy S25 Ultra

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تعمل على إلحاق هاتف Galaxy S25 Ultra القادم بعدد من الميزات الكبيرة بالإضافة إلى عدد من التحسينات في البطارية والأداء. 

وتعمل الشركة على تقنية جديدة للبطاريات من شأنها زيادة كثافة طاقة البطارية دون تغيير المحتويات الكيميائية للخلايا. 

Galaxy A23 بطارية ضخمة أجهزة سامسونج سعر مناسب تابلت Galaxy Tab S6 Lite

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