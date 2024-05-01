أرخص تابلت سامسونج في السوق للطلبة.. اعرف سعره ومواصفاته

يعد تابلت Galaxy Tab S6 Lite من أرخص أجهزة سامسونج اللوحية، وعلى الرغم من أنه قد تم إطلاقه في عام 2022 إلا أنه يقدم عدد من المواصفات المميزة إلى جانب سعر مناسب مقارنة بالطرز الأخرى.

مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S6 Lite (2022)

ويأتى بشاشة قياس 10.4 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.4، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080.



ويعمل بمعالج من نوع Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G ثماني النواة، من شإنتاج شركة كوالكوم، إلى جانب معالج رسوميات من نوع Adreno 618.

ويقدم ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي، و3 ألوان هي الوردي والأزرق والرمادي.

ويحتوى على بطارية سعة 7040 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع قلم Stylus الشهير،وميزة التعرف على الوجه.

سعر تابلت سامسونج Galaxy Tab S6 Lite (2022)

ويتوفر في السوق المصري بسعر من حوالي 8 آلاف جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .