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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: دمرنا صاروخا مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في خليج عدن

البحر الاحمر
البحر الاحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن القوات الأمريكية قصفت ودمرت صاروخا مضادا للسفن، أطلقه الحوثيون على خليج عدن جنوبي اليمن، يوم السبت، مع استمرار الجهود لتقويض قدرات الجماعة المدعومة من إيران.

وقال الجيش الأمريكي، في بيان، اليوم السبت، إن الصاروخ المضاد للسفن “كان يستهدف خليج عدن وكان جاهزا للإطلاق”.

وأضاف أن القوات قررت أن الصاروخ يمثل تهديدًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعًا عن النفس. مشيرا إلى أن 'هذا الإجراء سيجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.'

وسعت الولايات المتحدة وشركاؤها إلى ردع هجمات الحوثيين على سفن الشحن والسفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تستهدف السفن التجارية.

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الولايات المتحدة شنت ثلاث ضربات ضد 'قاذفات صواريخ الحوثيين التي كانت جاهزة لشن هجمات' - وهي الجولة السادسة خلال 10 أيام.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أن نمط الضربات من المرجح أن يستمر في الوقت الذي تعمل فيه على إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.

ومع ذلك، فشلت الضربات حتى الآن في ردع هجمات الحوثيين على السفن التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر على طريق الشحن الحيوي باتجاه قناة السويس.

وفي حديثه للصحفيين الأسبوع الماضي، أقر الرئيس الأمريكي بايدن أن الجهود لم توقف هجمات الحوثيين. هل يوقفون الحوثيين؟ قال بايدن: لا. 'هل سيستمرون؟ نعم.'

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