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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد كشفها حقيقة ارتباطها وموعد زفافها.. 10 صور مثيرة لـ دينا الشربيني

صدى البلد

 

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد كشفها  تفاصيل قصة الحب التي تعيشها في الفترة الحالية، وهل تفكر في الزواج قريبا.

وتتميز دينا الشربيني بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد دينا الشربيني ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وقالت دينا الشربيني خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON: "بالفعل أنا بعيش قصة حب، هو شخص بحبه جدا وجدع جداً وبحترمه للغاية، وبان أصله وقت فقدان أبي وأمي، لأني من وقتها لسه مش مستوعبة رحيلهم".

وحسمت دينا الجدل حول هوية من تحب قائلة: "شخص مصري من خارج الوسط، وهو مش إعلامي معروف دي شائعات"، مضيفة: "أول حرف من اسمه حسين، ويعمل في مجال بيزنس عائلي خارج الوسط تماما، وكان بيني وبينه أصدقاء مشتركين، وكنا نعرف بعض ونتقابل وسط أصحابنا في قعدات عادية حتى الارتباط".

وعن أهم الصفات التي جذبتها له، قالت: "محترم  وبيراعي ربنا ومتدين وجدع ولذيذ عاوز يعمل كل حاجة كمشاعر ودعم، دون أن يظهر في الصورة، دائما عينه عليا من بعيد".

وردا على سؤال "إمتى هتلبسي فستان الزفاف الأبيض وتبقي عروسة؟"، أجابت دينا: "كله بوقته".

وأكدت دينا الشربيني رغبتها في تحقيق أمنية الأمومة بقولها: "زمان كان نفسي يبقى عندي 6 أولاد، دلوقتي مش هلحق و2 يبقى كويس، لأننا أربع إخوات ثلاث بنات وولد وأنا بحب العزوة".

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الفنانة دينا الشربيني حقيقة ارتباطه دينا الشربيني دينا الشربين ماك لميس الحديدي

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