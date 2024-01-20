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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة نفطية نيجيرية تحقق في حادث تسرب خط أنابيب شل

صدى البلد

قالت وكالة النفط في نيجيريا - وهي مجموعة بيئية - اليوم السبت، إن خط أنابيب مملوك لشركة شل التابعة لها في نيجيريا، حدث فيه تسرب في دلتا النيجر.

ويغذي خط أنابيب أوبولو-أوجالي، في ولاية ريفرز الجنوبية، خط ترانس النيجر، الذي تبلغ طاقته 180 ألف برميل يوميًا، وهو أحد قناتين لتصدير خام بوني الخفيف. واستأنفت عملياتها هذا الشهر بعد إغلاقها للصيانة في ديسمبر.

وجرى اكتشاف التسرب، يوم الجمعة، من قبل المجتمعات المحلية، والتي أبلغت عنه شركة شل لتطوير البترول النيجيرية المحدودة (SPDC)، والوكالة النيجيرية لكشف التسرب النفطي والاستجابة له (NOSDRA).

ولم تستجب SPDC على الفور لطلب التعليق.

وقال إيمي إكانيم رئيس الوكالة في ولاية ريفرز لـ"رويترز"، إن الوكالة تلقت تقريرا عن التسرب وستجري زيارة تحقيق مشتركة للموقع يوم الأحد.

وواجهت شركة شل على مر السنين، عدة معارك قانونية بشأن تسرب النفط في دلتا النيجر، وهي منطقة تعاني من التلوث والصراع والفساد المتعلق بصناعة النفط والغاز.

وأعلنت الشركة هذا الأسبوع أنها ستنهي ما يقرب من قرن من العمليات في مجال النفط والغاز البري النيجيري بعد موافقتها على بيع SPDC إلى كونسورتيوم مكون من خمس شركات معظمها محلية مقابل ما يصل إلى 2.4 مليار دولار.

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