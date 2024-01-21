مصادر أمنية: مقتل عنصرين من مقاتلي حزب الله في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قالت مصادر أمنية إن عنصرين من حزب الله قتلا، الأحد، عندما أصابت طائرة إسرائيلية بدون طيار مركبتهما في جنوب لبنان.

ولم يتم الكشف عن رتبتيهما، لكن مصدرًا مقربًا من الجماعة المدعومة من إيران قال إنهما ليسا من الشخصيات البارزة.

وهذه هي الضربة الأخيرة في منطقة استهدفت فيها إسرائيل العشرات من مقاتلي حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير الأجنبية.

وفي وقت سابق قال سكان ومسؤولون أمنيون إن طائرة بدون طيار قتلت شخصين وأصابت أربعة آخرين على الأقل قرب قرية كفرعا على بعد ثمانية كيلومترات من الحدود.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان مع القوات الإسرائيلية دعما لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حليفة حزب الله في قطاع غزة.

واجتاح مقاتلو حماس حدود غزة إلى داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما أدى إلى غزو إسرائيلي للقطاع مدعوما بضربات جوية مكثفة أسفرت عن مقتل الآلاف وتدمير جزء كبير من المنطقة المكتظة بالسكان.

وقال حزب الله إن حملته ساعدت الفلسطينيين من خلال الضغط على القوات الإسرائيلية وطرد عشرات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم.

وقد كان لذلك ثمنه، حيث قُتل حوالي 140 من مقاتلي حزب الله وما لا يقل عن 25 مدنياً لبنانياً، فضلاً عن تسعة جنود إسرائيليين على الأقل ومدني واحد، وتزايدت شدتها في الأسابيع الأخيرة.