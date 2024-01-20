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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل: اسرائيل أنشأت حماس ومولتها من أجل إضعاف فتح

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أكد جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل أنشأت ومولت حركة حماس من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في خطاب ألقاه في جامعة بلد الوليد في إسبانيا: 'تم تمويل حماس من قبل الحكومة الإسرائيلية لمحاولة إضعاف السلطة الفلسطينية وفتح'.

وأضاف 'نحن نعتقد أن حل الدولتين [الإسرائيلي والفلسطيني] يجب أن يُفرض من الخارج لإعادة السلام، حتى لو أكدت إسرائيل من جديد رفضها [لهذا الحل]، ومن أجل منعه فقد مضت قدما'. وقال بوريل: 'إلى حد إنشاء حماس نفسها'.

وتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات بسبب تمويل قطر لغزة، وهي الصفقة التي وافقت عليها إسرائيل عام 2018 ودافع عنها نتنياهو في ذلك الوقت، كما ذكرت شبكة سي إن إن.

ونفى نتنياهو مؤخرا الاتهامات بأنه دعم حماس من خلال إعطاء الضوء الأخضر للتمويل القطري. وفي مقابلة أجراها في نوفمبر مع صحيفة بيلد الألمانية، وصف نتنياهو أن رغبته في 'بناء حماس' هي 'كذبة كبيرة'.

لقد قاتلنا ثلاث مرات ضد حماس. وقال نتنياهو لمجلة BILD: 'لا نريد تنفيذ مثل هذه العمليات العسكرية حتى تصبح أكبر'.

وفي خطابه الجمعة، شدد بوريل على ضرورة التدخل في الحرب في غزة، قائلا: “إذا لم نتدخل بحزم، فإن دوامة الكراهية والعنف ستستمر من جيل إلى جيل، من جنازة إلى جنازة”.

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي حركة حماس حركة فتح

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