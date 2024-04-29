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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

503 شاحنات لقطاع غزة من حياة كريمة حتى الآن| تفاصيل

صدى البلد

 أرسلت مؤسسة "حياة كريمة" قوافل إغاثية لقطاع غزة بإجمالي 503 شاحنات بقيمة تجاوزت 530 مليون جنيه، لتعد مؤسسة حياة كريمة على رأس المؤسسات وأولها التي قدمت الدعم الإغاثي للأشقاء  في غزة، ذلك عقب دعوة الرئيس السيسى لتقديم الدعم اللازم منذ بدء الحرب والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق. 

حيث قد تضمنت الشاحنات توصيل السلع الغذائية والمياه والملابس والأدوية والمستلزمات الطبية والبطاطين واحتياجات أخرى، وذلك من خلال تبرعات الشعب المصري للمؤسسة عبر حساباتها البنكية و غيرها من وسائل التبرع المختلفة، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجمعيات القاعدية والمؤسسات الدولية.

 كما أطلقت المؤسسة حملات التبرع بالدم، بمشاركة متطوعي المؤسسة، بطلب المشاركة ً وتضامن كافة طوائف الشعب المصري الذي أقبل مسرعا معنا في تقديم المساعدات وحتى عبورها عن طريق معبر رفح البري لدخولها وتوصيل المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة حرصت على عقد ندوات ومحاضرات توعوية بالجامعات المصرية في كافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى استقبال طلبة المدارس بصفة مستمرة، حيث إن المؤسسة تحمل على عاتقها دورها المجتمعي لتوعية الشباب والنشء بالقضية الفلسطينية، فضًال عن توعية كافة الفئات العمرية بالقضية وأهميتها الأمن القومي المصري.

 يأتي ذلك في إطار الدعم غير مسبوق من القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، الذي قدمته ولاتزال تقدمه، وهو ما ظهر جليا في إرسال أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، كنوع من الدعم في أصعب الأوقات.

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