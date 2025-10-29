نشر فيديوهات خادشة للحياء.. حبس أوتاكا طليق هدير عبد الرازق 6 أشهر

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها على أوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالحبس 6 اشهر وتغريمه مليون جنيه.

واعترف البلوجر محمد أوتاكا، في التحقيقات ولم ينكر الإتهامات الموجهة ضده أمام فريق النيابة العامة، بل أقر بكل جرأة أنه تعمد نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل بهدف زيادة المتابعين وتحقيق أرباح مالية.

التحقيقات التي استغرقت ساعات مع المتهم محمد أوكا كشفت عن الوجه الآخر لعالم "الترند" المزيف، الذي قاده في النهاية إلى تهم خطيرة شملت نشر الفجور وحيازة مخدرات بقصد الإتجار.

وقررت جهات التحقيق، التحفظ على المضبوطات التي ضبطت بحوزة البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق، في اتهامه بحيازة مخدرات ونشر فيديوهات مخلة بالحياء.

كما قررت جهات التحقيق، عرض البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبدالرازق، على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، بينما تم حبسه 4 أيام.



كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) وبحوزته ( كمية من مخدرى "الحشيش، الكوكايين") وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أرباح مالية.