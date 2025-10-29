قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ضمن "العودة الطوعية".. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ29 لنقل السودانيين لوطنهم

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
حمادة خطاب

في إطار مواصلة الدولة المصرية، دعمها الإنساني للأشقاء السودانيين، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير –  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل – تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها لتسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم ، من خلال تسيير الرحلة التاسعة والعشرين من القطارات المخصصة لمشروع  “العودة الطوعية ”.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025 الرحلة رقم (1940) ، من محطة مصر برمسيس، وعلى متنها مئات الأسر السودانية المتجهة إلى محافظة أسوان، تمهيدًا لعودتهم إلى بلادهم، ومن المقرر أن يصل القطار إلى أسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود في اليوم التالي في تمام الساعة 11:30 صباحًا لخدمة جمهور الركاب ضمن الرحلات المنتظمة.

 وبتسيير هذه الرحلة، ارتفع إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم ضمن المشروع إلى 27,524  راكبًا، وذلك في إطار تنسيق متكامل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والجهات المعنية بالمبادرة، وفق خطة تشغيل دقيقة تضمن انتظام الرحلات واستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في العودة الطوعية.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على توفير جميع الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان راحة وسلامة الأشقاء السودانيين طوال الرحلة، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تعكس عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني، وتجسد التزام مصر الدائم بمساندة ودعم الأشقاء في السودان.

السودانيين كامل الوزير القطارات

